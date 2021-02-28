Уполномоченный по защите государственного языка Украины Тарас Креминь обвинил донецкий футбольный клуб "Шахтер" в нарушении языкового закона. "Мовный омбудсмен" считает, что перевод пресс-конференции "горняков" с переводом на русский язык противоречит законодательству.

Об этом Креминь сообщил YouTube-каналу "ТаТоТаке".

"Недавно проводилась пресс-конференция "Шахтера" с переводом на русский язык. Это тоже нарушение. Закон не предусматривает перевод на негосударственный язык без согласия сторон. Тренеры могут выступать на разных языках, но вы, как гражданин Украины, имеете право на получение информации и услуг на государственном языке", - считает чиновник.

Он также заявил, что украинский спорт "должен быть украиноязычным по умолчанию".

"Я считаю, что нарушения языкового закона – это нарушение прав человека. Поэтому тот, кто сегодня не предоставляет качественных условий для украинского языка, тот нарушитель, если это доказано и нашей работой, и, если нужно, судом", - добавил Креминь.

Видео: YouTube/ ТаТоТаке

Напомним, недавно омбудсмен уже обращал внимание на украинский спорт в контексте нарушения языкового закона. В матче 15-го тура с "Колосом" тренер "Львова" Виталий Шумский попросил четвертого арбитра говорить на украинском, за что главный рефери выписал наставнику желтую карточку.

В свою очередь Креминь направил письмо в Украинскую ассоциацию футбола с требованием разобраться в конфликте.