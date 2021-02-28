В Казахстане, где недавно женщина спасла мужа от хулиганов, ребенок и его мать погибли в результате отравления химикатами.

Об этом информирует "Интерфакс" со ссылкой на данные центра общественных коммуникаций.

Инцидент произошел в городе Актау в субботу, 27 февраля в одном из многоквартирных домов. Местная жительница, не предупредив соседей, обработала свою квартиру препаратом для уничтожения насекомых. В результате умерли женщина и ее 10-месечный ребенок.

Назначена судебно-медицинская экспертиза. Полиция проводит доследственную проверку по статье "нарушение санитарных правил или гигиенических нормативов".

Ранее мы рассказывали о том, как московская восьмиклассница отравилась кокаином, который нашла дома на подоконнике.

Также "Страна" сообщала, что в Тернополе ребенок отравился грибом, растущим во дворе дома.