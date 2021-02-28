Президент Доминиканской республики Луис Абинадер объявил, что на границе с Гаити будет построена стена, чтобы прекратить незаконную миграцию и трансграничную преступность.

Об этом сообщает ВВС.

Сооружать стену должны начать уже в этом году.

"В течение двух лет мы хотим положить конец серьезным проблемам с нелегальной иммиграцией, незаконным оборотом наркотиков и перемещением похищенных транспортных средств", - сказал Абинадер.

Стена будет состоять из двойной ограды с датчиками движения, инфракрасными системами и камерами для распознавания лица.

При этом Доминиканская Республика уже возвела несколько участков ограждения вдоль гаитянской границы.

По приблизительным подсчетам, в стране проживают почти полмиллиона мигрантов из Гаити, большая часть из которых находятся там нелегально.

Напомним, в прошлом году в Минфине отказались дополнительно финансировать "Стену" Яценюка, которая могла подорожать почти в четыре раза.

Также мы писали, что Греция решила возвести стену с Турцией.