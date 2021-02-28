В госпитале инвалидов войны и реабилитированных, расположенном в Тернопольской области, коронавирусом заразились 20 пациентов.

Об этом в пятницу, 26 февраля, информирует Залещицкий городской совет.

"Зарегистрирована вспышка Covid-19 среди работников и пациентов Залещицкого областного госпиталя инвалидов войны и реабилитированных. Заболели 20 человек. На территории громады зафиксированы 356 случаев заболевания коронавирусом. Ситуация с заболеваемостью остается напряженной с тенденцией к ухудшению", - говорится в сообщении.

В местной больнице из 85 коек для больных Covid-19 свободны всего четыре. Также сложной стала ситуация с коронавирусом в сфере образования.

С понедельника, 1 марта, в громаде решено приостановить работу учреждений дошкольного и внешкольного образования, а школы перевести на дистанционную форму обучения.

Напомним, за прошедшие сутки в Тернопольской области было выявлено 218 случаев новых случаев коронавируса.

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