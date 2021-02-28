В Чернобыльском заповеднике рассказали, какие изменения произойдут в природном мире после прихода весны в зону отчуждения.

Об этом сотрудники заповедника сообщили в Facebook.

"Ручьи уже побежали и зазвенели, промоины на водоемах расширяются, слизывая тусклый лед, и вот-вот начнется сокодвижение у клена, березы и других деревьев. А там, гляди, на Иве массово появятся пушистые "котики", а на орешнике – толстые и пухлые сережки: налетит ветер и закуриют с них облачка желто-зеленого дыма. В народе говорят: зацвел орешник - зиму из леса выгнал", - говорится в сообщении.

Однако самое интересное, как считают в заповеднике, будет происходить в царстве животных.

"Кто-то проснется из глубокого (или не очень) сна-дремоты, а кто-то активно будет искать пару. Как раз хищники заповедника - рыси, волки и лисы будут затевать брачные игры. А вот тетерева и глушцы, уловив энергию ранней весны, начнут турнирные поединки. Когуты сразятся за право занять центральную – наиболее престижную – часть тока, чтобы иметь право на спаривание, когда в этих местах появятся самки", - написали в посте.

Напомним, ранее в Чернобыльском заповеднике показали, как кормят животных зоны отчуждения в зимнее время.

Также мы писали, что в Чернобыльском заповеднике оценили масштабы весеннего половодья после снежного конца зимы.