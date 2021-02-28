В турецкой Алании пострадали две украинки в результате ДТП, когда легковой автомобиль типа пикап с открытым багажником вылетел в пропасть.

Об этом сообщает издание "Akit".

"В районе Алании, в провинции Анталия, вследствие скатывания автомобиля с кузовом в пропасть, пострадали 5 человек, из них 2 туриста", - говорится в сообщении.

По информации издания, машина съехала с дороги в сельской местности в районе Гюмюшкавак и скатилась с 50-метровой скалы.

В результате пострадали водитель и четыре пассажира, включая двух гражданок Украины. Их госпитализировали на скорой. В данный момент они находятся в тяжелом состоянии.

Напомним, ранее в Польше двое украинцев влетели в дерево на Volkswagen и погибли на месте ДТП.

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