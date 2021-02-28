"Страна" выяснила, во сколько обходится содержание фабрики ботов в соцсетях. Об этом говорится в материале "Страны" "Атака ЗЕботов. Как и за сколько виртуальная армия Зеленского хвалит президента в соцсетях".



Вот средние расценки на такие фабрики. Так, чтобы создать сто фейковых аккаунтов, нужно 100 симкарт. От 1000 долларов стоит блок для симкарт, который подключается к компьютеру. Плюс само программное обеспечение и оплата за работу ботофермы.



"Чтобы организовать даже 100 ботов, и чтобы они долго жили, нужно потратить около 1500 долларов. А чтобы информкампания с ботами была эффективной, нужно минимум тысячу аккаунтов, которые будут "сеять" сотни комментариев в день, да еще и быть не слишком заметными для Фейсбука, чтобы не забанили. Плюс стоимость работы ботов", – рассказывает политтехнолог Борис Тизенгаузен.

Разные компании, которые держат ботофермы, работают по-разному. Стоимость за один комментарий варьируется в зависимости от тематики – 6-15 грн.

"Прописываются качественные, вариативные месседж-боксы, создаются списки страниц и людей, к кому нужно забросить эти тезисы. Это комплексная работа и серьезные финансовые вложения", - добавляет Тизенгаузен.

Примерно такие же цифры называют и другие эксперты.



"Расценки на ботов за последние годы особо не поменялись. Лайк и комментарий в YouTube в среднем стоит около 1 доллара. Чуть дешевле лайк в Фейсбуке – 10-20 центов, комментарий – около 30-50 центов. Активно работают по этим фронтам ботофермы Зе, российские и прозападные боты. Также свои фабрики содержат отдельные лидеры общественного мнения, чтобы создавать видимость популярности блогера", – отмечает политический эксперт Руслан Бортник.



Однако есть и другой подход к оплате за работу ботоферм: не по количеству комментариев, а за т.н. абонементское обслуживание. Это когда ботов ангажируют на месяц, платя фиксированную ставку. Это и есть абонемент.



"Одна страничка более-менее "живого" бота, который строчит простые гадкие комментарии, стоит от 100 до 300 баксов в месяц. Есть биржи, где можно купить готовые страницы, созданные еще в 2010 году. Но они "непрокачанные", без фото и истории", – говорит политтехнолог Дмитрий Раимов.



Есть на рынке страницы более "натуральные" – у таких ботов в друзьях есть политики и депутаты. Но за иллюзию реальности аккаунта придется заплатить вдвое дороже. Такая страница стоит от 400 до 800 долларов в месяц.



Также, по словам Тизенгаузена, боты бывают "черновые" и "интеллектуальные". Работают они в связке: интеллектуальные пишут комментарии, а черновые залайкивают их, чтобы те поднимались в ветке комментариев. Таким образом увеличиваются охваты нужного заказчику месседжа.



В среднем, как утверждает Руслан Бортник, SMM-кампания с использованием ботов в ключевых соцсетях обходится заказчику примерно в 20-30 тысяч долларов в месяц.

Подробнее о том, как и за сколько работает фабрика ЗЕботов (ботов в поддержку Зеленского), можно прочесть по ссылке.

Ранее "Страна" публиковала "темники", где депутатам и экспертам, близким к Банковой, советуют, как комментировать различные резонансные темы.