26-летний уроженец Луганской области подозревается в торговле людьми. По версии следствия, мужчина вербовал девушек по заказу европейского порнорежиссера, который эксплуатировал пострадавших. Девушки не могли вернуться на родину из-за долгов.

Об этом информирует пресс-служба прокуратуры Киевской области.

"По данным следствия, луганчанин размещал в интернете объявления о высокооплачиваемой работе за рубежом для молодых женщин. Обычно он вербовал девушек, которые оказались в трудном материальном положении. После пересечения границы женщины, по заказу одного из известных европейских режиссеров, попадали в порнобизнес, однако вернуться на родину не могли из-за долговой кабалы", - говорится в сообщении.

Следствие выяснило, что от рук злоумышленника пострадали по меньшей мере 13 человек, всего зафиксировано 22 эпизода торговли людьми.

Уроженцу Луганской области инкриминируют вербовку и перемещение людей через государственную границу с целью сексуальной эксплуатации, совершенной группой лиц (ч.2 ст.149 УК Украины). Преступления по этой статье наказываются лишением свободы на срок от пяти до двенадцати лет с конфискацией имущества или без таковой.

"Сейчас досудебное следствие по указанному производстве завершено. Обвинительный акт направлен в суд для рассмотрения по существу", - добавили в прокуратуре.

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