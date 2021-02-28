Бывший президент Соединенных Штатов Дональд Трамп не собирается создавать новую политическую партию, как раньше предполагали американские издания.

Об этом сообщает телеканал Fox News со ссылкой на выдержки из его речи, которую он произнесет в воскресенье, 28 февраля, на ежегодной консервативной политической конференции CPAC в Орландо, штат Флорида.

"Мы не создаем новых партий и не будем разделять нашу мощь и нашу силу. Вместо этого мы будем едиными и сильными, как никогда раньше", - говорится в тексте речи Трампа.

Напомним, ранее издание Wall Street Journal сообщало, Трамп перед сложением своих президентских полномочий обсуждал создание новой партии, которая могла получить название "Патриотическая партия". По данным газеты USA Today, проводившей опрос, в нее готовы были вступить почти половина республиканцев.

В свою очередь глава Национального комитета Республиканской партии США Ронна Макдэниел заявила, что комитет не будет официально поощрять бывшего лидера США к выдвижению его кандидатуры на праймериз для возможного участия в президентских выборах в 2024 году.