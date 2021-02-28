Доктор Комаровский назвал украинцам главные признаки воспаления легких
Врач и телеведущий Евгений Комаровский назвал главные признаки, которые позволяют заподозрить развитие воспаления легких.
Соответствующий пост врач опубликовал в своем Инстаграме.
Так, о болезни говорят следующие признаки:
- Кашель стал главным симптомом болезни.
- Ухудшение после улучшения или любая "простудная болезнь", длящаяся более 7 дней.
- Невозможно глубоко вдохнуть - такая попытка приводит к приступу кашля.
- Выраженная бледность кожи на фоне других симптомов ОРВИ (температура, насморк, кашель).
- Одышка при невысокой температуре тела.
- При высокой температуре совсем не помогают парацетамол или ибупрофен.
"Знание этих признаков необходимо не для того, чтобы вы ставили себе диагноз, а для того, чтобы не тянули с обращением за медицинской помощью", - уточнил Комаровский.
Напомним, ранее доктор Комаровский объяснил украинцам, как правильно и неправильно повышать иммунитет.
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