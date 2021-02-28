Врач и телеведущий Евгений Комаровский назвал главные признаки, которые позволяют заподозрить развитие воспаления легких.

Соответствующий пост врач опубликовал в своем Инстаграме.

Так, о болезни говорят следующие признаки:

Кашель стал главным симптомом болезни.

Ухудшение после улучшения или любая "простудная болезнь", длящаяся более 7 дней.

Невозможно глубоко вдохнуть - такая попытка приводит к приступу кашля.

Выраженная бледность кожи на фоне других симптомов ОРВИ (температура, насморк, кашель).

Одышка при невысокой температуре тела.

При высокой температуре совсем не помогают парацетамол или ибупрофен.

"Знание этих признаков необходимо не для того, чтобы вы ставили себе диагноз, а для того, чтобы не тянули с обращением за медицинской помощью", - уточнил Комаровский.

Напомним, ранее доктор Комаровский объяснил украинцам, как правильно и неправильно повышать иммунитет.

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