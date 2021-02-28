БАДы, амулеты и чеснок. Доктор Комаровский объяснил украинцам, как правильно и неправильно повышать иммунитет
Украинский врач и телеведущий Евгений Комаровский назвал самые эффективные и неэффективные способы "повышения" иммунитета.
Соответствующий пост он опубликовал в своем Инстаграме.
Так, по словам Комаровского, неэффективными способами улучшения иммунной системы являются:
- БАДы
- Элеутерококк и эхинацея
- Лук и чеснок
- Амулеты от вирусов
- Иммуномодуляторы
- Гомеопатия
Среди эффективных методов Комаровский перечислил:
- Полноценный сон
- Умеренные физические нагрузки
- Нет алкоголю и курению
- Вакцинация
- Полноценное питание
- Положительные эмоции
Напомним, на прошлой неделе доктор Комаровский назвал суточную норму калорий в зависимости от пола, возраста и активности.
Также доктор Комаровский рассказал, как уберечь детей от обморожения перед последним похолоданием зимы.
Кроме того, Комаровский объяснил, нужно ли прививаться от коронавируса уже переболевшим.
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