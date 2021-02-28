Комаровский рассказал, как повысить иммунитет. Фото: Torange.biz

Украинский врач и телеведущий Евгений Комаровский назвал самые эффективные и неэффективные способы "повышения" иммунитета. 

Соответствующий пост он опубликовал в своем Инстаграме. 

Так, по словам Комаровского, неэффективными способами улучшения иммунной системы являются: 

  • БАДы
  • Элеутерококк и эхинацея
  • Лук и чеснок 
  • Амулеты от вирусов 
  • Иммуномодуляторы
  • Гомеопатия 

Среди эффективных методов Комаровский перечислил: 

  • Полноценный сон
  • Умеренные физические нагрузки
  • Нет алкоголю и курению
  • Вакцинация
  • Полноценное питание
  • Положительные эмоции

Пост Комаровского в Инстаграме

Пост Комаровского в Инстаграме

Пост Комаровского в Инстаграме

Напомним, на прошлой неделе доктор Комаровский назвал суточную норму калорий в зависимости от пола, возраста и активности.

Также доктор Комаровский рассказал, как уберечь детей от обморожения перед последним похолоданием зимы.

Кроме того, Комаровский объяснил, нужно ли прививаться от коронавируса уже переболевшим.

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