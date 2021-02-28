В воскресенье, 28 февраля, индийская ракета-носитель PSLV-C51 успешно вывела на орбиту 640-килограммовый бразильский спутник оптического наблюдения за поверхностью Земли Amazonia-1 и еще 18 космических аппаратов.

Видео запуска обнародовал официальный канал Индийской организации космических исследований (ISRO) в YouTube.

В ведомстве сообщили, что запуск ракеты был осуществлен с космического центра имени

Запуск ракеты был осуществлен с космического центра имени Сатиша Дхавана, расположенного на острове Шрихарикота у юго-восточного побережья Индии.

В ISRO также сообщили, что спутник Amazonia-1 стал первым космическим аппаратом, созданным Национальным институтом космоса Бразилии. Он будет передавать данные о сельском хозяйстве страны и состоянии лесов в регионе Амазонки.

Спутник Amazonia-1 весом около 640 кг является первым космическим аппаратом, созданным Национальным институтом космоса Бразилии. Он будет передавать данные о сельском хозяйстве страны и состоянии лесов в районе Амазонки.

Среди 18 остальных мини-спутников, которые отделились от ракеты на орбите, есть коммерческие и исследовательские аппараты из Индии и США.

Видео: YouTube/ ISRO Official

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