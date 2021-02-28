В южной части Индии во время незаконного петушиного боя один их петухов с лезвием, привязанным к лапе, убил своего хозяина.

Об этом сообщает ВВС.

Мужчина получил ранение 7-сантиметровым лезвием в область паха, когда пытался поймать животное. В результате он скончался по дороге в больницу от потери крови. Лишившуюся хозяина птицу перевезли на ферму.

Сейчас полиция ищет еще 15 человек, которые причастны к незаконному петушиному бою на территории деревни Лотунур в штате Телананга на этой неделе. Причастных обвиняют в непредумышленному убийстве, незаконных ставках и проведении петушиных боев.

Этот случай не первый, когда боевой петух убивает своего хозяина. Так, в прошлом году мужчина в Андхра-Прадеше умер после ранения в шею лезвием, которым была вооружена его птица.

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