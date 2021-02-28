Единственный пеший переход "Шегини" на украинско-польской границе снова штурмуют тысячи украинцев - без масок и соблюдения дистанции.

Большинство из них, как рассказал нам источник в пограничной службе, едут на заработки, часть в Польшу - часть транзитом в другие страны.

"На пересечение границы в Польшу люди ждут по 12 и более часов, очередь огромная", - рассказал нам польский журналист Лукаш Варцеха.

Причин столпотворения в "Шегинях", которое продолжалось с пятницы, 26 февраля, несколько (в воскресенье очередь немного рассосалась).

"Очень выросло количество заробитчан с украинской стороны. Это во-первых. А во-вторых, польские таможенники в эти дни устроили тихий бунт, так называемый "итальянский страйк" - это когда намеренно медленно работают, но официально забастовку не объявляют. Хотят добиться у польских властей больших привилегий и увеличения зарплаты. Так что наплыв совпал с акцией протеста поляков", - сказал "Стране" источник на границе.

Томаш Гаврыш, который опубликовал в Facebook сделанное польским пограничником фото с толпой украинцев без масок в Шегини возмущался, что украинцы без масок.

"Был большой скандал в январе, когда в Закопаном (это лыжный курорт в Польше) несколько человек без масок пили шампанское. А вот пеший переход "Шегини". Ковид? Какой ковид?! И так каждый день", - написал он.

На границе с Польшей - снова столпотворения. Фото: Татьяна Деленко

Нашумевшее фото с толпой рвущихся в Европу украинцев, наплевавших на масочный режим, взбудоражило соцсети в Польше и Украине.

"Ковид? Нет, не слышали. Везут в Польшу заразу", - пишет Ядвига Дуда из Варшавы.

"В Вену на кофе рванули, конец эпохи бедности", - это уже язвит украинец Ярослав Иваночко.

Львовянка Ольга Мацех, которая 10 часов простояла в очереди в "Шегинях" 27 февраля, рассказала "Стране", что большинство в "колейке" (так называть очередь по-польски) едут на заработки в Польшу и дальше.

Пункт пропуска "Шегини" штурмуют заробичтане, а польские таможенники пропускают медленно. Фото: Татьяна Деленко

"Ковид - это фигня по сравнению с тем, если закроют границу и негде будет на жизнь заработать. Что бросается в глаза - едет очень много молодёжи", - говорит она.

Масочный режим, похоже, не соблюдают не только на пешем.

"Пересекала границу в ночь на 28 февраля автобусом, из 60 человек, может, только двое сидело в масках. Половина тествов - поддельные, купленные", - рассказала нам живущая в Варшаве Галина Барычко.



"Никто не бросает свои семьи и не рискует своим здоровьем просто так. Если бы правительство думало о своих гражданах, то такого не было. За газ платить нечем, люди едут от безысходности", - говорит Анна Ровенчук.