В казахстанском городе Аксу местная жительница спасла мужа после того, как на них напали двое неизвестных.

Ролик был опубликован в Instagram.

На опубликованных кадрах видно, что двое парней избивают лежащего на земле человека. В какой-то момент одного из них женщина отталкивает, держа за волосы. Второго она отбивает пинком.

После этого первый нападавший возвращается и прыгает на пострадавшего мужчину. Второй же произносит фразу "Я сейчас его кирпичом убью", после чего ролик заканчивается.

Известно, что инцидент произошел в ночь на 28 февраля, причина до сих пор остается неизвестной. Сейчас по данному случаю проводится проверка.

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