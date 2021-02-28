Николай Лукашенко, младший сын президента Беларуси Александра Лукашенко, покатался на лыжах вместе со своим отцом и президентом России Владимиром Путиным в Сочи.

Кадры зимнего отдыха появились в эфире программы "Москва. Кремль. Путин", которую в воскресенье, 28 февраля, покажет канал "Россия 1".

Президенты двух стран отправились на лыжную прогулку после переговоров в Сочи 22 февраля. Вместе с ними был и сын белорусского лидера Николай.

"Коль, ну давай, ты первый. Проложи дорогу нам. Или ты за нами? Для тебя это медленно. Ты только можешь с Владимиром Владимировичем посоревноваться", - сказал Лукашенко.

После этого президент республики предположил, что Путин не догонит Николая. Несмотря на предложение отца, сын Лукашенко предпочел ехать следом за лидерами двух стран.

Ранее мы публиковали видео с прогулки Лукашенко и Путина на сочинском курорте Красная Поляна.

Напомним, на встрече с Путиным 22 февраля Лукашенко анонсировал появление первой белорусской вакцины от коронавирусной болезни.