В понедельник, 1 марта, синоптики прогнозируют в Украине небольшое потепление, хотя местами ночные заморозки все же останутся.

Об этом свидетельствует прогноз Украинского гидрометеорологического центра.

Сегодня на западной части Украины будет особенно тепло, в районе 4-9 градусов по Цельсию. Ночью ожидается от 0 до 2 выше нуля. Дождей не будет, хотя возможна локальная облачность.

На севере страны будет чуть прохладнее: от 2 до 5 тепла днем, которые ночью сменят -1+2 по Цельсию. Здесь осадков также ждать не стоит.

Аналогичная ситуация будет и в центральной Украине, где ожидается от 2 до 5 со знаком "плюс" днем, и до 2 тепла ночью.

На юге сегодня ожидается 3-5 тепла и небольшая облачность без осадков. После захода солнца воздух остынет до -1+1 по Цельсию.

Немного прогреется воздух сегодня и на востоке. Синоптики говорят про 2-4 тепла днем и около 2 выше "нуля" ночью.

Фото: meteo.gov.ua

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