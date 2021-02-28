В 2020 году в Украине выявили 17 593 случая активного туберкулеза, включая рецидивы. В расчете на 100 тысяч населения показатель заболеваемости в прошлом году составил 42,2.

Об этом информирует пресс-служба Центра общественного здоровья (ЦОЗ).

По данным ведомства, самые высокие уровни заболеваемости туберкулезом выявлены в Одесской (2 171 случай), Днепропетровской (2 005), Львовской (1 098) областях и подконтрольной Киеву части Донецкой области (1 065).

В то же время, в Тернопольской области медики обнаружили наибольшее снижение заболеваемости по сравнению с 2019 годом - на 48,9%. Также заметное снижение в Черновицкой (43,8%), Ивано-Франковской (41,9%), Винницкой (39,4%) областях и Киеве (37,8%).

"У больного туберкулезом симптомы могут быть незаметными многие месяцы. Из-за этого люди несвоевременно обращаются за медицинской помощью и могут инфицировать других", - предупредили в ЦОЗ.

Также ведомство напомнило основные симптомы болезни:

Кашель более 2 недель;

Боль в груди;

Кровохарканье;

Затрудненное дыхание;

Длительное незначительное повышение температуры;

Постоянная слабость;

Ночная повышенная потливость;

Беспричинная потеря веса.

"Если вы заметили схожие симптомы у себя или своих близких - как можно скорее обратитесь к врачу! Не затягивайте время и не занимайтесь самолечением", - призывают представители ведомства.

Ранее в ЦОЗ рассказали, какой процент больных туберкулезом умирает при отсутствии надлежащего лечения.

Также мы писали, что в Украине за январь 2021 года официально зарегистрировали 1001 новый случай заражения ВИЧ-инфекцией, у 313 пациентов диагностирован СПИД.