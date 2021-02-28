В МОЗ назвали самую "туберкулезную" область Украины и напомнили основные симптомы болезни
В 2020 году в Украине выявили 17 593 случая активного туберкулеза, включая рецидивы. В расчете на 100 тысяч населения показатель заболеваемости в прошлом году составил 42,2.
Об этом информирует пресс-служба Центра общественного здоровья (ЦОЗ).
По данным ведомства, самые высокие уровни заболеваемости туберкулезом выявлены в Одесской (2 171 случай), Днепропетровской (2 005), Львовской (1 098) областях и подконтрольной Киеву части Донецкой области (1 065).
В то же время, в Тернопольской области медики обнаружили наибольшее снижение заболеваемости по сравнению с 2019 годом - на 48,9%. Также заметное снижение в Черновицкой (43,8%), Ивано-Франковской (41,9%), Винницкой (39,4%) областях и Киеве (37,8%).
"У больного туберкулезом симптомы могут быть незаметными многие месяцы. Из-за этого люди несвоевременно обращаются за медицинской помощью и могут инфицировать других", - предупредили в ЦОЗ.
Также ведомство напомнило основные симптомы болезни:
- Кашель более 2 недель;
- Боль в груди;
- Кровохарканье;
- Затрудненное дыхание;
- Длительное незначительное повышение температуры;
- Постоянная слабость;
- Ночная повышенная потливость;
- Беспричинная потеря веса.
"Если вы заметили схожие симптомы у себя или своих близких - как можно скорее обратитесь к врачу! Не затягивайте время и не занимайтесь самолечением", - призывают представители ведомства.
Ранее в ЦОЗ рассказали, какой процент больных туберкулезом умирает при отсутствии надлежащего лечения.
Также мы писали, что в Украине за январь 2021 года официально зарегистрировали 1001 новый случай заражения ВИЧ-инфекцией, у 313 пациентов диагностирован СПИД.