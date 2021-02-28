Правоохранители в Мариуполе расследуют обстоятельства смерти молодого парня и девушки, тела которых хозяин квартиры обнаружил вчера, 27 февраля.

Об этом сообщает пресс-служба полиции.

По данным правоохранителей, обнаруженные тела пары имеют признаки насильственной смерти, в связи с чем на место инцидента прибыла следственно-оперативная служба Мариупольского районного управления.

"Во время проведения следственных действий было установлено, что тела погибших принадлежат женщине 2002 года рождения и мужчине 1998 года рождения", - рассказали в полиции.

В Мариуполе произошло двойное убийство. Фото: http://police.dn.ua

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