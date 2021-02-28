В Николаевском магазине на кассе отказались обслуживать мужчину без маски, тогда он просто положил деньги, забрал товар и вышел. После того, как его попытались задержать охранники он распылил им в лицо газ из баллончика.

Видео инцидента опубликовал "Николаев ПОСТ" в своем You-Tube канале.

"Сегодня в магазине АТБ, что на Колосе, произошел неприятный инцидент. Мужчина без маски пытался рассчитаться на кассе. Кассир не стала его обслуживать. Он положил ей деньги и пошёл на выход. Охрана пыталась его задержать, но мужчина распылил в них струю из газового баллончика. Очевидцы говорят, что потом он сел в машину и беспрепятственно уехал", - говорится в описании к видео.

В начале видео из магазина выходит мужчина в черной кепке, его пытается задержать сотрудник охраны, но второй его останавливает. Вокруг много людей, некоторые кашляют, видимо от распыленного газа. Мужчина еще несколько раз поднимает руку с баллончиком, потом подходит к своей спутнице, которая стоит возле магазина, они берут покупки и уходят. Сотрудники магазина утверждают, что вызвали полицию.

Напомним, в автобусе на Луцк блондинка и брюнетка подрались из-за отказа надевать маску.

Также сообщалось, что в киевской аптеке мужчина на просьбу надеть маску ответил стрельбой из пистолета.