Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан привился от коронавируса при помощи китайской вакцины от коронавируса Sinopharm.

Соответствующий пост он опубликовал у себя на странице в Facebook.

"Я вакцинирован", - коротко подписал он фотографию.

На опубликованной фотографии премьер страны запечатлел момент, как его прививают в медицинском кабинете.

Премьер-министр Венгрии вакцинировался от коронавируса. Фото: facebook.com/orbanviktor

Напомним, в Венгрии с 24 февраля началась иммунизация населения от коронавируса вакциной китайской компании Sinopharm, которую в самом Китае одобрили 31 декабря 2020 года. Старт вакцинации препаратом КНР объявил венгерский премьер Виктор Орбан.

Также "Страна" писала, что 16 февраля в Венгрию прибыла первая партия китайской вакцины от коронавируса производства компании Sinopharm. Это первая страна в ЕС, которая получила данный препарат.