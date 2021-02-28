В субботу, 27 февраля, во Львовской области, на одном из хуторов в селе Гологорки Золочевского района, собаки принесли во двор местного жителя человеческую ногу. Сотрудники полиции просят помочь с поиском тела.

Об этом следователь Золочевского отделения полиции Николай Яремчук сообщил порталу "Золочев".

О страшной находке собак местные жители сообщили в полицию. По словам правоохранителей нога, на которой обнаружили повреждения, была передана на экспертизу. По одной из версий часть тела может принадлежать пропавшему без вести местному жителю, но в полиции не исключают и другие варианты.

"Правоохранители просят присоединиться к поискам тела совместно с работниками полиции и Национальной гвардии Украины. Если кто-то владеет оперативной информацией, просим звонить на 102 или обращаться в Золочевский отдел полиции", - сказал Яремчук.

Напомним, в 2020 году служебные собаки нашли центнер наркотиков и помогли задержать более 400 преступников.

Также сообщалось, что полицейская собака помогла задержать в метро Харькова курьера с героином.