Американское космическое агентство (NASA) показало, как астронавты Кейт Рубенс и Виктор Гловер вышли в открытый космос с борта МКС для продолжения работ по модернизации системы энергообеспечения.

Соответствующие кадры появились на странице организации в Twitter.

Выход в открытый космос состоялся в 06:12 по времени Восточного побережья (14:12 по Киеву).

Астронавтам предстоит смонтировать на опорном сегменте Р6 фермы МКС крепления для установки в будущем новых, более мощных солнечных панелей. Они позволят генерировать большее количество электроэнергии.

На данный момент известно, что три пары солнечных панелей будут доставлены позднее в текущем году, благодаря Cargo Dragon от компании SpaceX.

