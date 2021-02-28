Колония №2 в городе Покрове Владимирской области, куда сегодня, 28 февраля, доставили российского оппозиционного политика Алексея Навального находится в черте города, по соседству с жилыми домами. В ней царят довольно строгие порядки - полностью запрещены мобильные телефоны. Сфотографировать территорию можно только с расстояния не менее пятидесяти метров.

Об этом сообщает "РИА Новости" в своем Telegram-канале.

В свою очередь, в "Открытых медиа", со ссылкой на слова участника фонда "Русь сидящая", сообщили, что в данной колонии большую роль играют те заключенные, которые сотрудничают с администрацией. Остальные отбывающие наказание в колонии не рады появлению Навального, потому что боятся ужесточения режима.

Кроме того, осужденных удивило то, что прием заключенных, в числе которых был и оппозиционер, провели по всем правилам внутреннего распорядка и никого не били. Сообщается что обычно вновь прибывших осужденных могли ударить сразу же после выхода из автозака или по пути на обыск.

В ближайшую неделю Алексей Навальный будет находится на карантине, после чего его определят в один из отрядов.

Напомним, 2 февраля Алексея Навального приговорили к трем с половиной годам колонии по делу компании "Ив Роше". Из этого срока вычли то время, что оппозиционер провел в следственном изоляторе и на домашнем аресте, таким образом в колонии он должен провести около 2 лет и пяти месяцев.

Также сообщалось, что Навального поставили на учет как склонного совершить побег.