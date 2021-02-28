В ночь на воскресенье, 28 февраля, в польском городе Люблин на востоке страны произошла авария, в результате которой погибли двое граждан Украины.

Об этом сообщает TVP.INFO.

"На месте погиб 24-летний водитель автомобиля и 22-летний пассажир. Оба являются гражданами Украины, которые проживали в Люблине", - сообщили в полиции.

По информации правоохранителей, инцидент произошел на одной из улиц города. По неизвестным причинам автомобиль Volkswagen Passat вылетел с дороги и ударился боком в дерево. Удар был достаточно сильным, поскольку из-за него двое мужчин погибли на месте.

Дорога была заблокирована на несколько часов. Полиция и прокуратура устанавливает все детали трагедии.

В ДТП в Польше погибли двое украинцев. Фото: regiony

Напомним, недавно в Польше гражданка Украины не справилась с управлением автомобилем и спровоцировала ДТП с участием 10-ти автомобилей.

Также "Страна" сообщала, что в Польше нашли мертвого украинца возле сгоревшего авто. Прокуратура страны по предварительной версии исключает участие третьих лиц в его смерти и подозревает несчастный случай.