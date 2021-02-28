В США по делу о беспорядках в Вашингтоне и штурме Капитолия 6 января, перед федеральным судом предстали более трехсот человек. Как минимум 280 из них были арестованы.

Об этом пишет The Hill со ссылкой на слова исполняющего обязанности заместителя генерального прокурора США Джона Карлина.

"Расследование виновных продвигается с беспрецедентной скоростью и масштабом, и это правильно. Виновные должны быть привлечены к ответственности, и они будут привлечены", - сказал Карлин.

Напомним, 6 января, в день утверждения победы на выборах президента США Джо Байдена сторонники Трампа вышли на митинг возле здания Конгресса и захватили Капитолий. В ходе штурма здания погибли люди. После событий Трамп признал поражение на выборах и осудил беспорядки в Вашингтоне.

Также сообщалось, что в США арестовали женщину, которая угрожала убить спикера Пэлоси во время штурма Капитолия.