Американские ученые рассказали, что майнинг криптовалюты требует большого количества электроэнергии, что представляет угрозу на пути к "нулевому уровню выбросов".

Об этом свидетельствуют результаты исследований, передает The Guardian.

Профессор экономики университета Нию-Мексико Бенджамин Джонс заявил, что количество электроэнергии, необходимое для добычи биткоинов, превышает годовое потребление целых стран.

"Мы говорим о нескольких тераваттах, десятках тераватт электроэнергии в год, которые используются только для биткоинов", - сказал он.

Кроме того, исследователи призывают государства ввести меры по регулированию майнинга, чтобы уменьшить "углеродный след".

Напомним, активные скачки курса биткоина, наблюдаемые в последние месяцы, спровоцировали рост интереса украинцев к криптовалютам. Это подтверждается данными профучастников этого рынка.

Также "Страна" писала, что с начала этой недели курс самой популярной в мире криптовалюты биткоин упал на 16%.