В воскресенье, 28 февраля, на украинских реках ожидается продолжение формирования волны тало-дождевого паводка с подъемом воды, но без негативных последствий.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

Так, в воскресенье ожидается продолжения подъема уровня воды:

на участке Днестра Галич-Залещики на 0,5-1,0 м;





на реках бассейна Западного Буга (во Львовской и Волынской областях) на 0,3-0,8 м;





на реках бассейна Днестра (на территории Львовской и Ивано-Франковской областей) на 0,3-1,3 м;





на реке Вишня около села Твиржа (бассейн Сяна) на 1,5-2,0 м, местами возможен выход воды на пойму (уровень опасности "желтый");





на реке Ворона возле города Тысменица (Ивано-Франковская область) на 0,5-1,0 м, возможен выход воды на пойму (уровень опасности "желтый").

"28 февраля - 2 марта в начале Днестровского водохранилища на участке Рухотин - Жванец ожидается местами вскрытие льда, ледоход, при этом возможно формирование заторов льда с резким колебанием уровней воды, без негативных последствий", - добавили в ГСЧС.

Напомним, спасатели предупредили об угрозе схождения лавин в Карпатах в воскресенье, 28 февраля.

Также сообщалось, что в Черниговской области готовятся к рекордному весеннему половодью.