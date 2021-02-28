Российского оппозиционера Алексея Навального доставили в колонию во Владимирской области, в которой ему предстоит провести 2 года и 5 месяцев. Первые дни после прибытия он проведет на карантине, а после этого будет распределен в отряд.

Об этом сообщает Telegram-канал "РИА Новости" со ссылкой на слова секретаря Общественной наблюдательной комиссии Москвы Алексея Мельникова.

Напомним, 2 февраля Алексея Навального приговорили к трем с половиной годам колонии по делу компании "Ив Роше". С учетом домашнего ареста и времени, проведенного в СИЗО, срок составляет два года и восемь месяцев, также в суде учли полтора месяца который политик провел под домашним арестом, в итоге в колонии он должен провести около 2 лет и пяти месяцев.

Также мы писали о порядках, которые царят в колонии №2 во Владимирской области, куда этапировали Навального. Сообщается, что это небольшая колония с тяжелой моральной атмосферой.