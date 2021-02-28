Израильское судно MV Helios Ray, которое пострадало в результате взрыва 26 февраля, прибыло на ремонт в Дубай.

Об этом сообщает Assosiated Press.

Судно зашло в порт Рашид, а сам экипаж в результате взрыва травм не получил. На левом боку судна заметны две пробоины. Еще две находятся чуть выше ватерлинии на правом борту.

На данный момент неизвестно, что стало причиной взрыва. Известно, что он случился на фоне растущей напряженности Соединенных Штатов и Ирана из-за ядерной сделки 2015 года. Насколько известно, власти Ирана сейчас пытаются оказать давление на администрацию президента США Джо Байдена с целью ослабить санкции.

Вслед за кораблем в порт вошли два судна береговой охраны Эмиратов.

Напомним, взрыв произошел в пятницу, 26 февраля, когда судно шло под багамским флагом через Ормузский пролив. Инцидент напоминал серию нападений на иностранные нефтяные танкеры в 2019 году, в которых ВМС США обвинили Иран. Официальный Тегеран отвергает все обвинения.

Ранее "Страна" сообщала, что Байден заявил о возможных нападениях проиранских группировок в Сирии на военных США.