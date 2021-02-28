В воскресенье, 28 февраля, в Анкаре презентовали не имеющий аналогов в мире украинский снегоболотоход SHERP. Его разработкой отечественные специалисты занимались в течение 20 лет.

Об этом сообщает "Укринформ".

"Приятно представлять этот высокотехнологичный продукт, который свидетельствует о развитии науки, инженерной, исследовательской, конструкторской мысли в Украине. Турция - это очень важная страна региона, она также может рассматриваться как государство, где можно осуществлять сборку этих автомобилей и выходить с турецкими партнерами на третьи рынки", - сказал посол Украины в Турции Андрей Сибига.

Разработчики утверждают, что проект является достаточно перспективным на рынке вездеходов.

"Мы уверены, что наши вездеходы будут пользоваться спросом среди спасательных служб, служб обслуживания аэропортов, компаний, обслуживающих линии электропередач, трубопроводы. Рассматриваем в перспективе Турцию как хаб для выхода на рынок Ближнего Востока и сопредельных государств", - уточнил представитель SHERP Алексей Опанасенко.

Вездеход имеет грузоподъемность в 1 200 кг. Его максимальная скорость по суше - 40 км/ч, а по воде - 6 км/ч. Максимальный угол подъема - 35%, дорожный просвет - один метр. Топливная автономность - 65 часов, а расход топлива - 5 л/ч.

В Турции презентовали украинский вездеход. Фото: ukrinform

Напомним, новейший украинский военный вездеход КрАЗ-7634НЕ сломался по дороге на учения в Херсонской области.

Также "Страна" писала, что кременчугский автомобильный завод презентовал новый тяжелый бронированный вездеход КрАЗ-Хaлк (Hulk).