В рядах ВСУ зафиксировали 115 новых случаев заражения коронавирусом за сутки. Фото: Facebook

За минувшие сутки в Вооруженных силах Украины зафиксировали 115 новых случаев заражения коронавирусом. За все время пандемии от осложнений Covid-19 в ВСУ умерли 46 человек, один из них в скончался в течение прошлых суток.

Об этом сообщает Командование медицинских сил ВСУ на своей странице в Facebook.

"Военнослужащий находился на стационарном лечении в Центральной городской клинической больнице города Ужгород. Положительный ПЦР-тест от 22 февраля 2021 года. Несмотря на проводимую терапию, состояние здоровья больного ухудшилось. Проведенные реанимационные мероприятия желаемого эффекта не дали", - рассказали военные.

По состоянию на 10.00 воскресенья в рядах украинской армии Covid-19 болеют 808 человек. На изоляции перебывает 147 из них, за прошедшие сутки госпитализировали двух военнослужащих и одного работника ВС Украины, преодолели болезнь за все время пандемии 15 946 человек.

статистика распространения коронавируса в ВСУ. Скриншот facebook.com/GeneralStaff.ua

Напомним, 26 февраля началась вакцинация от коронавируса украинских военных. Президент Владимир Зеленский, вопреки своему обещанию, не вакцинировался вместе с ними. 

Также сообщалось, что  Минобороны  Украины перепутали название вакцины, которую начали вводить военным.

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