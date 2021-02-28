За минувшие сутки в Вооруженных силах Украины зафиксировали 115 новых случаев заражения коронавирусом. За все время пандемии от осложнений Covid-19 в ВСУ умерли 46 человек, один из них в скончался в течение прошлых суток.

Об этом сообщает Командование медицинских сил ВСУ на своей странице в Facebook.

"Военнослужащий находился на стационарном лечении в Центральной городской клинической больнице города Ужгород. Положительный ПЦР-тест от 22 февраля 2021 года. Несмотря на проводимую терапию, состояние здоровья больного ухудшилось. Проведенные реанимационные мероприятия желаемого эффекта не дали", - рассказали военные.

По состоянию на 10.00 воскресенья в рядах украинской армии Covid-19 болеют 808 человек. На изоляции перебывает 147 из них, за прошедшие сутки госпитализировали двух военнослужащих и одного работника ВС Украины, преодолели болезнь за все время пандемии 15 946 человек.

Напомним, 26 февраля началась вакцинация от коронавируса украинских военных. Президент Владимир Зеленский, вопреки своему обещанию, не вакцинировался вместе с ними.

Также сообщалось, что Минобороны Украины перепутали название вакцины, которую начали вводить военным.