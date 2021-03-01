В Раде реанимировали вопрос отмены перехода на летнее и зимнее время. Автором законопроекта еще в октябре стал вице-спикер парламента Руслан Стефанчук.

Он зарегистрировал документ как раз накануне перехода на зимнее время в прошлом году. Но дальше движений по законопроекту не было.

К теме вернулись на днях. Норму Стефанчука поддержал профильный комитет по вопросам экономического развития. И предложил принять законопроект в первом чтении. Возможно, это произойдет уже на этой неделе.

Разбирались, что предлагает вице-спикер и когда могут отменить перевод часов.

Суть законопроекта Стефанчука

Документ небольшой. Он устанавливает ряд норм, которые регулируют исчисление времени в Украине.

Большая часть законопроекта - это перечисление очевидных вещей.

Например, что время в Украине считается в секундах, минутах и часах, а также утверждается григорианский календарь, который действовал и так. И что сутки начинаются с 0 часов, минут и секунд. И так далее.

Две основных нормы, ради которых все и затевалось - отмена перехода на зимнее-летнее время. И установление киевского времени единым для всей территории Украины. Разберем их детальнее.

1. Отмена сезонного перевода часов. Здесь не уточняется, на каком времени нужно оставаться - на летнем или зимнем. То есть после принятия закона следующий перевод стрелок уже осуществляться не будет.

Но летнее время, судя по всему, уже отменить не удастся. В тексте документа говорится, что он вступает в силу через три месяца после опубликования.

На летнее время Украина переходит 28 марта - то есть остался ровно месяц. Таким образом, даже если норму о трех месяцах накануне голосования уберут, то и в таком виде документ принять скорее всего не успеют.

Автор законопроекта в пояснительной записке утверждает, что переход времени отрицательно влияет на здоровье людей. И поэтому в большинстве стран мира эта норма не действует.

Также отказ от перевода часов помогает энергосбережению - хотя, не совсем понятно, как именно. Ведь изначально зимнее-летнее время нужно, чтобы продлить световой день и как раз дольше не пользоваться электрическим освещением.

2. Киевское время - единое для всей Украины, и регионы своего устанавливать не имеют права. Эта норма чисто политическая.

По мнению авторов, она призвана "обеспечить защиту территориальной целостности и укрепления национальной безопасности Украины, поскольку, как известно, на временно оккупированных территориях Украины установлено время государства-агрессора - Российской Федерации".

Поэтому, считают депутаты, закрепление на всей территории Украины единого киевского времени "позволит укрепить и вопросы безопасности позиции Украины и способствовать деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий".

Правда, здесь возникают определенные вопросы.

Как время поможет вернуть Крым и Донбасс?

Вопрос, конечно, риторический.

Понятно, что все это имеет сугубо символическое значение.

Но тут возникает вопрос. Сейчас разница во времени между Россией и Украиной - один час. А после перехода на летнее время она исчезнет (в РФ стрелки не переводят с 2014 года). И что в Киеве, что на Донбассе и в Крыму будет одно время.

Если уже после этого Украина отменит перевод часов, то надолго (если не навсегда) останется на одном времени как с неподконтрольными территориям, так и с Россией. Что, конечно, немного попахивает "зрадой". Но чисто формально реализует идею о "едином киевском времени" для всей Украины.

Если же Киев успеет отменить переход на летнее время, то фактически разойдется с Россией, Донбассом и Крымом на один час. И эта разница будет круглый год, а не 5 месяцев, как сейчас.

Это, конечно, весьма "патриотично", поскольку переводит украинские стрелки от Москвы. Но по факту противоречит идее авторов законопроекта - закрепить одно и то же время на всей территории страны. Поскольку Донецк, Луганск и Симферополь от этого на украинское время, ясное дело, не перейдут.

Какое время отменят - зимнее или летнее?

То есть, наиболее логичным вариантом с точки зрения заявленных целей (перевод всей страны на одно время) было бы сейчас переход на летнее время не отменять и потом закрепить единый временной график с Донбассом и Крымом. Но какое решение примут по итогу да и примут ли - пока вопрос.

Впрочем, есть вариант, что утвердят именно этот вариант. Профильный комитет 17 февраля призвал Раду отменить переход как раз на зимнее время.

"Ежегодно переход на зимнее время происходит в последнее воскресенье октября... Надеемся, что в случае поддержки Верховной Радой Украины, это сезонный перевод стрелок часов станет последним, поскольку в законопроекте четко предусмотрено, что сезонный переход времени не применяется", - говорится в заключении.

Если эта рекомендация будет принята, Украина уже с 28 марта заживет по одному времени с Москвой.

Кстати, попытка так сделать уже была при Януковиче. В сентябре 2011 года Рада отменила переход на зимнее время.

Однако уже в октябре это постановление отменили, вернув переход на зимнее время. Это произошло после того, как возмутились в "оранжевом" лагере - в частности, министр по чрезвычайным ситуациям Балога (родом из Закарпатья), а также ряд ученых - например, львовский академик Ярослав Яцкив.

С высоких трибун объясняли это тем, что если не переходить на зимнее время, то расходы на электричество будут выше.

Кроме того, много жалоб было с Западной Украины - при отсутствие перехода на зимнее время у них зимой слишком поздно бы светало.

Отметим, что хоть вся Украина живет в одном часовом поясе, в реальности же разница в восходе и заходе солнца между восточной и западной частью составляет около часа.

По Google-сервисам легко проверить, что в Донбассе солнце садится на час раньше, чем в Закарпатье. И почти одновременно с Москвой.

При этом на форумах и в телеэфирах тогда "баттл" свелся к тому, что критиковалась именно синхронизация времени с Россией и Беларусью (в России как раз в 2011 году отказались от перевода стрелок часов на зимнее время, правда потом передумали и с 2014 года перешли на зимнее время и там остались до сих пор).

"Партия регионов, в первую очередь, подняла и зарегистрировала, и проголосовала за этот вопрос, потому что так сделала Россия. Это было обычное обезъянничанье, потому что так сделала Россия", - заявлял руховец из "Нашей Украины" Ярослав Кендзёр.

Тот же мессидж продвигали западные СМИ. "Западные наблюдатели расценили этот шаг (отмену зимнего времени в Украине - Ред.), как попытку еще больше сблизиться с российским соседом", - писало тогда немецкое агентство DPA.

Таким образом не исключено, что идею Стефанчука начнут критиковать националисты, и власть с этим законопроектом тоже даст заднюю. Либо, как вариант, отменит перевод часов после перехода на зимнее время, после чего разница с московским временем (а также с временем, по которому живут люди в Крыму и на неподконтрольной части Донбасса) круглый год будет составлять 1 час.