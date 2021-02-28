Президент Украины Владимир Зеленский примет участие в форуме "Украина 30. Развитие правосудия", который состоится в Киеве 1-3 марта. В мероприятии также будут участвовать представители Офиса президента, правительства, парламента, дипломатического корпуса стран G7 и профильные эксперты.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

"Участники форума обсудят роль и миссию Конституционного и Верховного судов, а также проект нового Уголовного кодекса и перспективы рекодификации Гражданского кодекса Украины. Желающие смогут задать вопросы спикерам форума на сайте и страницах мероприятия в соцсетях", - заявили в пресс-службе.

Напомним, 8 февраля глава государства участвовал в форуме "Украина 30", который был посвящен коронавирусу, а 22 февраля Зеленский выступил на форуме "Украина 30. Инфраструктура".

Также сообщалось, что второй форум, "Украина 30. Платежка", запомнился выступлением нардепа от "Слуги народа" Марьяны Безуглой, которая произнесла совершенно невнятный и непонятный текст.