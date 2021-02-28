В воскресенье, 28 февраля, российский вертолет Военно-космических сил (ВКС) Ми-35 по техническим причинам совершил экстренную посадку в Сирии, экипаж оперативно эвакуирован и пострадавших нет.

Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Ранее агентство Reuters передало со ссылкой на сирийские государственные СМИ о том, что в результате крушения российского вертолета на северо-востоке Сирии в северной провинции Хасака, недалеко от Тал Тамра погиб пилот.

Однако в Министерстве обороны России эту информацию опровергли, сообщив, что жизни летчиков ничего не угрожает и экипаж вертолета был оперативно доставлен на аэродром, а посадка произошла по техническим причинам.

Напомним, в США рухнул таинственный вертолет, четыре человека погибли на месте крушения.

Также сообщалось, что на Кубе рухнул военный вертолет, все члены экипажа погибли.