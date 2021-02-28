В субботу, 27 февраля, около 20.00 в Мелитопольском районе Запорожской области произошло смертельное ДТП, в котором погибли двое людей, а еще два человека попали в больницу с травмами.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции области.

Так, инцидент произошел на автодороге "Харьков - Симферополь" в Мелитопольском районе. Водитель автомобиля "Audi А6" выехал на встречную полосу, в результате он допустил столкновение с "Toyota Tundra".

"В результате ДТП водитель и пассажир автомобиля "Audi А6", мужчины 1973 и 1974 годов рождения, жители пгт Акимовка, погибли на месте происшествия. Водитель и пассажир другого автомобиля, жители Мелитополя 1968 и 1966 годов рождения, получили телесные повреждения разной степени тяжести и медиками "скорой" были доставлены в местную больницу", - сообщили в Нацполиции.

На данный момент следственным отделом Мелитопольского районного управления полиции открыто уголовное производство по признакам ч.3 ст.286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) УК Украины. Начато досудебное расследование.

Напомним, под Киевом произошло масштабное ДТП при участии 5 машин, в результате погибли люди.

Также сообщалось, что под Киевом в лобовом ДТП двух Renault погиб водитель.