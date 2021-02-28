В воскресенье, 28 февраля, в украинских Карпатах сохраняется угроза схождения лавин, в связи с чем спасатели объявили III уровень опасности.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины.

"В связи с оттепелью и ожидаемыми осадками, 28 февраля сохраняется значительная снеголавинная опасность", - говорится в сообщении.

В частности, снеголавинная опасность сохраняется в горах Ивано-Франковской области, из-за чего синоптики объявили III уровень опасности.

Ранее мы сообщали, что в Карпатах спасатели нашли только одного из двух потерявшихся в горах туристов. Состояние его здоровья оценили как удовлетворительное. Поиски второго продолжаются уже несколько дней, несмотря на то, что синоптики прогнозируют дальнейшее похолодание.

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