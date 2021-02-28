В Кривом Роге очередное ЧП. Здесь девочки-подростки поставили сверстницу на колени и заставили просить прощения, а потом жестоко избили ее. Инцидент произошел в школе №15, в Металлургическом районе.

Об этом сообщил блогер Алексей Таймурзин, опубликовав видео драки в Facebook.

На кадрах видно, как одна девочка стоит на коленях и просит прощения, а над ней стоят две сверстницы. После этого одна из стоящих девушек говорит, что не прощает ее и наносит удар по лицу. Все подростки активно матерятся. После пощечины девочка встает с колен и пытается защититься, но обидчица продолжает толкать и бить ее, как только девочка пытается дать сдачи к драке подключаются еще две девочки, которые до этого просто наблюдали за происходящим.

Втроем они валят жертву на асфальт, бьют и таскают за волосы. Голос за кадром кричит: "Да не трогайте вы ее! Не трогайте!". Судя по всему за происходящим наблюдали другие подростки, в момент когда девочку начали бить кто-то появился в кадре, видимо пытаясь защитить ее, но защитника оттеснила одна из нападавших девочек со словами: "Зачем ты лезешь?".

"Надеюсь, родители агрессивных подростков, администрация данного учебного заведения, отдел образования района, города и области не будут отмалчиваться, никак не реагируя на подобные явления в учебных заведениях?!" - написал блогер.

Напомним, американские девочки-подростки зарезали девушку в прямом эфире.

Также сообщалось, что в Воркуте подростки едва не забили до смерти товарища, принимая его в ряды "АУЕ".