В воскресенье, 28 февраля, Индийская организация космических исследований (ISRO) успешно запустила индийскую полярную ракету PSLV-C51 со спутником Амазония-1 и еще 18 другими спутниками. Старт состоялся из космического центра Сатиш Дхаван на острове Шрихарикота.

Об этом пишет India.com.

Этот старт стал первой миссией Индийской космической организации в 2021 году. Запуск ракеты-носителя PSLV-C51 произошел в запланированное время - 10:24 утра по восточному времени.

Амазония-1 весом 637 кг, стала первым бразильским спутником, запущенным из Индии и является оптическим спутником наблюдения Земли Национального института космических исследований (INPE).

Напомним, Индия на этой ракете также запустила в космос фотографии премьер-министра Нарендры Моди и текст учения Бхагавад-Гиты на SD-карте.

Также сообщалось, что Украина планирует запустить спутник зондирования Земли с помощью ракеты компании SpaceX.