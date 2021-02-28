В пятницу вечером, 26 февраля, игрок из Швейцарии выиграл рекордные 210 млн евро в лотерее Euromillions. Специалисты оценили, что шансы сорвать джекпот были 1 к 139 млн.

Об этом сообщает BFM.

Чтобы сорвать оглушительную победу, нужно было угадать числа: 6-12-22-29-33. При этом нынешняя сумма является новым рекордом: прошлый джек-пот "сорвали" 11 декабря. Тогда обладателем 200 млн евро стал игрок из Франции.

Кроме того, четыре человека выиграли по 190 млн евро – двое в Великобритании в 2012 и 2019 годах, а также в Португалии (2014 год) и Испании (2017).

Напомним, житель штата Мичиган в США сорвал джекпот в размере $1,05 миллиарда в Mega Millions. Мужчина угадал все шесть номеров, выпавших, когда участвовал в лотерее.

Ранее мы писали, что немец угадал комбинацию цифр в лотерее и сорвал джекпот в 61 миллион евро.