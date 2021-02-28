Ночью с субботы на воскресенье, 28 февраля, умер мужчина, который получил ожоги во время пожара в городской больнице №1 в Черновцах. Он стал вторым погибшим в результате трагического инцидента.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

Напомним, 27 февраля, заместитель председателя Черновицкой ОГА Наталья Гусак сообщила, что в больнице №1 в Черновцах произошел взрыв. По версии спасателей причиной пожара в больнице стал взрыв кислородного баллона.

Однако была и друга версия возникновения пожара - самоподжог одного из пациентов. Но в Черновицкой ОГА опровергли эту версию предположив, что причиной возгорания стал неисправный кипятильник.

Во время пожара в палате находилось четыре человека, двое из них не пострадали, один погиб, а еще один - 77-летний мужчина, попал в реанимационное отделение с 70% ожогов тела. Именно он и скончался этой ночью.