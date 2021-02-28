В Киеве зафиксировали 208 новых случаев заражения коронавирусом. Фото: "Страна"

В Украине, где за последние сутки количество заболевших Сovid-19 увеличилось на 5 833 человека, в лидерах по количеству новых случаев заражения коронавирусом остается Ивано-Франковская область (734), сразу за ней идут Винницкая (558) и Житомирская (528) области.

Об этом свидетельствует статистика, обнародованная министром здравоохранения Максимом Степановым в Facebook в воскресенье, 28 февраля.

Статистика распространения коронавируса по регионам Украины за минувшие сутки:

  •  Киев - 208 случаев;

  • Винницкая область - 558 случаев;

  • Волынская область - 94 случая;

  • Днепропетровская область - 344 случая;

  • Донецкая область - 164 случая;

  • Житомирская область - 528 случаев;

  • Закарпатская область - 423 случая;

  • Запорожская область - 98 случаев;

  • Ивано-Франковская область - 734 случая;

  • Киевская область - 351 случай;

  • Кировоградская область - 30 случаев;

  • Луганская область - 17 случаев;

  • Львовская область - 399 случаев;

  • Николаевская область - 149 случаев;

  • Одесская область - 144 случая;

  • Полтавская область - 58 случаев;

  • Ровенская область - 120 случаев;

  • Сумская область - 125 случаев;

  • Тернопольская область - 218 случаев;

  • Харьковская область - 276 случаев;

  • Херсонская область - 36 случаев;

  • Хмельницкая область - 237 случаев;

  • Черкасская область - 51 случай;

  • Черновицкая область - 411 случаев;

  • Черниговская область - 60 случаев.

статистика распространения коронавируса по регионам Украины. Скриншот facebook.com/maksym.stepanov.officia

Напомним, последнюю неделю в Украине стала ухудшаться статистика распространения коронавируса, с чем это связано разбиралась "Страна".

Также сообщалось, что по данным на 26 февраля в Украине от коронавируса привились уже 1 338 человек.

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