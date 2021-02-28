В Украине, где за последние сутки количество заболевших Сovid-19 увеличилось на 5 833 человека, в лидерах по количеству новых случаев заражения коронавирусом остается Ивано-Франковская область (734), сразу за ней идут Винницкая (558) и Житомирская (528) области.

Об этом свидетельствует статистика, обнародованная министром здравоохранения Максимом Степановым в Facebook в воскресенье, 28 февраля.

Статистика распространения коронавируса по регионам Украины за минувшие сутки:

Киев - 208 случаев;





Винницкая область - 558 случаев;





Волынская область - 94 случая;





Днепропетровская область - 344 случая;





Донецкая область - 164 случая;





Житомирская область - 528 случаев;





Закарпатская область - 423 случая;





Запорожская область - 98 случаев;





Ивано-Франковская область - 734 случая;





Киевская область - 351 случай;





Кировоградская область - 30 случаев;





Луганская область - 17 случаев;





Львовская область - 399 случаев;





Николаевская область - 149 случаев;





Одесская область - 144 случая;





Полтавская область - 58 случаев;





Ровенская область - 120 случаев;





Сумская область - 125 случаев;





Тернопольская область - 218 случаев;





Харьковская область - 276 случаев;





Херсонская область - 36 случаев;





Хмельницкая область - 237 случаев;





Черкасская область - 51 случай;





Черновицкая область - 411 случаев;





Черниговская область - 60 случаев.





Напомним, последнюю неделю в Украине стала ухудшаться статистика распространения коронавируса, с чем это связано разбиралась "Страна".

Также сообщалось, что по данным на 26 февраля в Украине от коронавируса привились уже 1 338 человек.