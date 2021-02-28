Ивано-Франковская область остается лидером по количеству новых случаев Covid-19. Статистика МОЗ по регионам
В Украине, где за последние сутки количество заболевших Сovid-19 увеличилось на 5 833 человека, в лидерах по количеству новых случаев заражения коронавирусом остается Ивано-Франковская область (734), сразу за ней идут Винницкая (558) и Житомирская (528) области.
Об этом свидетельствует статистика, обнародованная министром здравоохранения Максимом Степановым в Facebook в воскресенье, 28 февраля.
Статистика распространения коронавируса по регионам Украины за минувшие сутки:
- Киев - 208 случаев;
- Винницкая область - 558 случаев;
- Волынская область - 94 случая;
- Днепропетровская область - 344 случая;
- Донецкая область - 164 случая;
- Житомирская область - 528 случаев;
- Закарпатская область - 423 случая;
- Запорожская область - 98 случаев;
- Ивано-Франковская область - 734 случая;
- Киевская область - 351 случай;
- Кировоградская область - 30 случаев;
- Луганская область - 17 случаев;
- Львовская область - 399 случаев;
- Николаевская область - 149 случаев;
- Одесская область - 144 случая;
- Полтавская область - 58 случаев;
- Ровенская область - 120 случаев;
- Сумская область - 125 случаев;
- Тернопольская область - 218 случаев;
- Харьковская область - 276 случаев;
- Херсонская область - 36 случаев;
- Хмельницкая область - 237 случаев;
- Черкасская область - 51 случай;
- Черновицкая область - 411 случаев;
- Черниговская область - 60 случаев.
Напомним, последнюю неделю в Украине стала ухудшаться статистика распространения коронавируса, с чем это связано разбиралась "Страна".
Также сообщалось, что по данным на 26 февраля в Украине от коронавируса привились уже 1 338 человек.
Подпишитесь на телеграм-канал Политика Страны, чтобы получать ясную, понятную и быструю аналитику по политическим событиям в Украине.