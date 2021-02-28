В городе Измаиле Одесской области прохожие стали свидетелями похищения человека - двое мужчин схватили, силой посадили в автомобиль женщину и увезли. Свидетели инцидента обратились в полицию и подозреваемых задержали в тот же день.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции области на своей странице в Facebook.

После того как сотрудники полиции получили ориентировку они начали искать автомобиль, на котором увезли женщину и вскоре обнаружили его на улице Шевченко. Рядом были мужчины, подходившие под описание похитителей и заплаканная женщина, которая просила о помощи.

"Стражи порядка сразу задержали нарушителей. Мужчины отрицали причастность к преступлению и, чтобы избежать ответственности, один из них пытался избавиться от ножа. Потерпевшая подтвердила, что именно эти граждане, угрожая оружием, лишили ее свободы", - заявили в Нацполиции.

Для выяснения всех обстоятельств происшествия патрульные вызвали следственно-оперативную группу.

Напомним, под Киевом бандиты похитили у банкомата, вывезли в лес, избили и ограбили двух человек.

Также сообщалось, что в Харькове поймали пятерых марокканцев, которые похитили и били земляка за долги.