По состоянию на утро воскресенья, 28 февраля, количество зараженных коронавирусом в Украине увеличилось на 5 833 человека.

Напомним, что вчера, 27 февраля, в стране было выявлено 8 172 новых случаев заражения. Таким образом, по сравнению с предыдущим днем, число официально выявленных заболевших вновь сократилось на 2 339 человек.

О новых жертвах Covid-19 передает глава Минздрава Украины Максим Степанов в соцсети.

Общее число заболевших с начала эпидемии в стране на сегодняшний день достигло отметки уже в 1 347 849 человек. Выздоровели за последние сутки 1 702 человека (с начала эпидемии - 1 170 023 человека - Ред.).

Умерло за сутки 89 пациентов (с начала эпидемии - 25 982 - Ред.)

Госпитализировано за сутки 3 218 человек. Среди новых зараженных 795 детей и 146 медработников.

Самое большое количество случаев заражения за минувшие сутки обнаружено в Ивано-Франковской области (734 человека), Житомирской области (528), Винницкой области (558), Черновицкой области (411) и Закарпатской области (423).

Ранее "Страна" сообщала, что глава Минздрава рассказал, когда Украина получит вакцину Pfizer.

Также мы рассказывали, что какие есть вопросы к индийской вакцине CoviShield, которой начали прививать украинцев.