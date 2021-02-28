В Италии правительство ужесточило коронавирусные ограничения в Ломбардии и Пьемонте, в том числе в городах Милан и Турин, а также в областях Марке, Молизе и Базиликата.

Об этом сообщает Ansa в субботу, 27 февраля.

С понедельника, 1 марта, будут внесены коррективы в зонирование регионов Италии, в частности:

Пьемонт и Марке будут считаться "оранжевыми" зонами со средним уровнем риска заражения;





Молизе и Базиликата станут "красными" зонами с высоким уровнем риска.

Ограничительные меры включают в себя закрытие баров и ресторанов и ограничение передвижения людей между городами.

По данным издания, за последние сутки коронавирусом в Италии заразились 18 916 человек. 280 зараженных умерли.

Всего с начала пандемии в Италии выявили более 2,8 млн зараженных, умерли 97 тысяч человек. 26 февраля количество зараженных за сутки составило 20 499 - это самый высокий показатель с 1 января.

Ранее "Страна" сообщала, что Италия запретила перемещения между регионами, чтобы остановить новые штаммы коронавируса.

Также напомним, что в Италии "случайно" нашли новый штамм коронавируса, который похож на найденный в Британии.