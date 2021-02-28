Премьер-министр Армении Никол Пашинян призвал соотечественников выйти на митинг на площади Республики в Ереване, 1 марта.

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

Призыв премьера прошел на фоне его продолжающегося конфликта с руководством Генштаба страны.

"В понедельник, 1 марта, в 18:30 (16:30 по Киеву - Ред.) приглашаю всех на площадь Республики, где пройдут митинг и шествие", - заявил Пашинян.

Напомним, в Армении с 10 ноября проходят акции оппозиции с требованием отставки Пашиняна. Они начались после заключения соглашения о прекращении огня в Нагорном Карабахе.

В то же время, армия Армении потребовала отставки Пашиняна после увольнения первого замначальника ведомства Тирана Хачатряна. Поводом для его отставки стало высказывание о несерьезности слов Никола Пашиняна, до этого рассказавшего о невзорвавшихся ракетах комплексов "Искандер".

В свою очередь Пашинян снова направил президенту Армении прошение об отставке главы Генштаба. В прошлый на его прошение ответили отказом.