В воскресенье, 28 февраля, погода в Украине будет прохладнее, чем в предыдущие дни. Согласно прогнозу синоптиков, температура воздуха снова опустится до +1...+6 градусов.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Карта прогноза показывает, что в большинстве областей пройдет мокрый снег с дождем. Ясно будет только в Закарпатской и Винницкой областях.

В западной части Украины будет теплее всего, днем в данном регионе температура поднимется до +6...+8 градусов. В то же время жителям фактически всех областей придется страдать от снега с дождем.

В центре нашей страны температура воздуха будет колебаться от +2 до + 4 градусов, синоптики также прогнозируют снег.

На Востоке удастся избежать осадков, снег будет идти только в Сумской области. Температура воздуха опустится до +2...+4 градусов.

В то же время на Юге Украины температуры воздуха составит +3...+ 5 градусов тепла. По прогнозам синоптика, там ожидает сухая, но облачная погода.

Киевлян в последний день зимы будут ждать осадки в виде мокрого снега и дождя. Температура днем составит +2...+4 градуса, ночью опустится до -1.

"Страна" в своем материале приводила, какая погода будет весной 2021 года в Украине. По прогнозам синоптиков, верным другом украинцев весной 2021 будут зонтик и резиновые сапоги.

Также напомним, какая погода ожидает жителей Украины в международный женский день. В частности, на всей территории Украины будет преимущественно солнечно, сильные осадки не прогнозируются.