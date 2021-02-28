Лидер крымскотатарского народа Мустафа Джемилев заявил, что власть Украины работает над тем, чтобы президент США Джо Байден принял участие в международном саммите "Крымской платформы", запланированной на 23 августа в Киеве.

Об этом он сказал, выступая на мероприятии в "Крымском доме", посвященном Дню сопротивления оккупации Крыма, сообщает Крым.Реалии.

"Есть веские основания ожидать, что президент США Джо Байден примет участие в международном саммите "Крымской платформы", проведение которого запланировано на 23 августа в Киеве", - говорит Джемилев.

В частности, он напомнил, что президент Украины Владимир Зеленский 26 февраля подписал указ о мерах для развития и поддержки крымскотатарского языка, культуры и защиты прав жителей оккупированного полуострова Крым.

"Мы возлагаем на это большие надежды. Многие страны мира, в том числе страны Совета Европы, США, уже выразили согласие (присоединиться - Ред.). Хотя я точно не могу сказать, будут ли они представлены 23 августа этого года на саммите, но есть очень большие основания надеяться на то, что, в том числе, и Джо Байден 23 августа будет здесь. Во всяком случае, над этой темой мы будем очень тщательно работать", - сказал Мустафа Джемилев.

Также он сообщил, что считает создание "Крымской платформы" существенным шагом на пути к деоккупации Крыма.

"Вопрос оккупированного Донбасса в какой-то степени на базе Минских соглашений обсуждается. Но тему деоккупации Крыма Путин вообще обсуждать не хочет. И нагло заявляет, что это земля России, и то, что там происходит, на оккупированной территории - это, мол, внутренние дела России. Но с этим, разумеется, ни Украина, ни мировое сообщество, ни в коей мере не может согласиться, и будут делаться необходимые меры по деоккупации", - заявил Джемилев.

Ранее "Страна" сообщала, что Зеленский подписал указ о запуске "Крымской платформы". Зеленский поручил правительству организовать и запустить "Крымскую платформу", а также реализовать мероприятия по развитию и поддержке крымскотатарского языка, культуры и защиты прав жителей временно оккупированного Крыма.

Также напомним, что во время телефонных разговоров с иностранными лидерами президент Украины также обсуждает планы на будущее и приглашает присоединиться к "Крымской платформе".