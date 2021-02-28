В субботу, 27 февраля, в испанской Барселоне продолжались массовые протесты, митингующие требовали освободить рэпера Пабло Ривадулла Дуро и провести социальные реформы. Демонстрация переросла в стычки с полицией, десять человек арестованы.

Об этом пишет Reuters.

Так, в ходе акции протеста десять человек были арестованы за нападение на сотрудников полиции. Демонстранты подожгли полицейскую машину, громили фасады магазинов и банков, крушили знаменитую улицу Барселоны Рамбла. В городе продолжается строительство баррикад и грабежи, жителей Барселоны призывают держаться подальше от центра города.

Напомним, Пабло Хаселя, настоящее имя которого Пабло Ривадулла Дуро, задержали 16 февраля в Университете Лериды. Там он забаррикадировался вместе со своими сторонниками, стараясь избежать тюремного заключения.

В 2018-м суд приговорил его к двум годам тюрьмы за прославление терроризма, очернение монархии и полиции в постах в Twitter. В микроблоге он называл короля Хуана Карлоса I "боссом мафии" и "пьяным тираном", а мэра города Лерида угрожал зарезать. 19 февраля из-за протестов в поддержку Пабло Хаселя были задержаны 80 человек.

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