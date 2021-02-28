Проиранские группы, по объектам которых в Сирии США нанесли удары, начали планирование новых нападений на военных США в регионе.

Об этом говорится в тексте уведомления, которое президент США Джо Байден направил в субботу, 27 февраля, в Конгресс США.

Документ обнародовала пресс-служба Белого дома. В нем Байден, в соответствии с американским законом, уведомляет Палату представителей и Сенат Конгресса о том, что по его указанию Вооруженные силы США нанесли "точечный удар по инфраструктуре на востоке Сирии, которая использовалась поддерживаемыми Ираном негосударственными группами ополчения".

Также американский лидер поясняет, что данные "негосударственные группы" принимали участие в нападениях на американских военных и силы коалиции в Ираке.

"Эти группы также вовлечены в продолжающееся планирование подобных нападений в будущем", - говорит Байден.

Ранее "Страна" сообщала, что США в ночь на 26 февраля нанесли авиаудары по объектам проиранских шиитских формирований в районе сирийско-иракской границы. Глава Пентагона Ллойд Остин, в свою очередь, заявил, что удар стал ответом на недавние атаки американских объектов в Ираке.

Также напомним, что США сообщили российским военным об авиаударе по Сирии всего за 5 минут до атаки.